GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,85 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 17,80 USD. Mit einem Wert von 17,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 151'781 GameStop-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2026 (17,80 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 835.30 Mio. USD – ein Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 732.40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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