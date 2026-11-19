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19.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 27,00 USD.
Das Papier von GameStop konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 27,00 USD. Bei 27,50 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'503'329 GameStop-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 28,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 4,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 972.20 Mio. USD umgesetzt worden.
Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 USD je GameStop-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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