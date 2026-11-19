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19.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,45 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,45 USD. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,36 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,50 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137'932 Stück gehandelt.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,99 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 48,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 790.20 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 972.20 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,48 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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