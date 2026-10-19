GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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19.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,64 USD.
Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,64 USD. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,60 USD aus. Bei 26,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 227'052 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 33,20 Prozent sinken.
Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD im Vergleich zu 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,80 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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