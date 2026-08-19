GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Abend gestärkt

Das Papier von GameStop konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 18,10 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,23 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,20 USD. Bisher wurden heute 373'049 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,12 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 02.06.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 835.30 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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