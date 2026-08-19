GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 18,02 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 18,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 18,20 USD. Mit einem Wert von 18,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 129'238 GameStop-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 49,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2026 bei 17,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 0,53 Prozent wieder erreichen.
Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 835.30 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 732.40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
19.08.26
|GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
19.08.26
|GameStop Aktie News: GameStop schiebt sich am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.