GameStop Aktie News: GameStop schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 18,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 18,20 USD. Mit einem Wert von 18,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 129'238 GameStop-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 49,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2026 bei 17,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 0,53 Prozent wieder erreichen.

Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 835.30 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 732.40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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