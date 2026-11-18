Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 26,33 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,65 USD. Bei 25,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 489'460 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 6,96 Prozent niedriger. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 32,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 972.20 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 790.20 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,48 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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