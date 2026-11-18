Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 25,92 USD. Bei 26,10 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134'100 GameStop-Aktien.

Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 28,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 31,35 Prozent Luft nach unten.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,48 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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