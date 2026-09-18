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18.09.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend auf rotem Terrain

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 22,56 USD.

GameStop
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,56 USD. In der Spitze büsste die GameStop-Aktie bis auf 22,34 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 775'081 GameStop-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,66 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop gewährte am 08.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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