GameStop Aktie News: GameStop gibt am Nachmittag ab

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 22,38 USD. Die GameStop-Aktie sank bis auf 22,37 USD. Bei 22,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 510'146 GameStop-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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