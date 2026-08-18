GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend schwächer

Die GameStop-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 18,13 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 18,12 USD. Bei 18,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419'051 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 32,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 0,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 835.30 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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