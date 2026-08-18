GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag leichter

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 18,23 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 18,21 USD. Bei 18,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 176'110 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 48,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 18,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,11 Prozent.

GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 835.30 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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