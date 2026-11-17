Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,48 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 25,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 217'888 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Mit einem Kursverlust von 30,16 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,31 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 790.20 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 972.20 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,48 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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