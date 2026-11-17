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17.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von GameStop
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 25,44 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 25,44 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,40 USD nach. Bei 25,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 77'706 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 28,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 30,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,48 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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