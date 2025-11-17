Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop wird am Montagabend ausgebremst

GameStop Aktie News: GameStop wird am Montagabend ausgebremst

Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 20,44 USD.

GameStop
16.35 CHF -0.96%
Die GameStop-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,44 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,43 USD ab. Bei 20,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 387'868 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 32,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 58,94 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 18,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 8,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.09.2025 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972.20 Mio. USD im Vergleich zu 798.30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.

