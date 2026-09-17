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17.09.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 22,52 USD zu.

GameStop
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Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 22,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 22,55 USD. Bei 22,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 502'578 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 20,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 972.20 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 790.20 Mio. USD.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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