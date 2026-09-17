GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Das Papier von GameStop legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 22,34 USD. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 22,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,11 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200'864 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 26,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 17,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 20,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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