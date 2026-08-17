GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit roten Vorzeichen

Die GameStop-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 18,40 USD abwärts. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 18,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 18,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 344'154 Stück.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 31,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 18,33 USD. Mit einem Kursverlust von 0,35 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 02.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835.30 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 732.40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die GameStop-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.09.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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