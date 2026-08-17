GameStop Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von GameStop

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 18,50 USD. Die GameStop-Aktie sank bis auf 18,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,51 USD. Zuletzt wechselten 108'993 GameStop-Aktien den Besitzer.

Bei 26,99 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 45,89 Prozent zulegen. Am 14.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 0,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 02.06.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 835.30 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 732.40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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