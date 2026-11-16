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16.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Montagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,90 USD.
Das Papier von GameStop legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 25,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 26,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,58 USD. Bisher wurden via New York 308'213 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -18,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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