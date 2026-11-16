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16.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von GameStop zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die GameStop-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 25,61 USD.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der GameStop-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 25,61 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,83 USD. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,42 USD nach. Bei 25,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 113'038 Aktien.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Abschläge von 30,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,48 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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