GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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16.10.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 27,01 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 27,01 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 26,73 USD. Mit einem Wert von 28,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 635'538 Stück gehandelt.
Am 15.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach unten.
Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 USD je GameStop-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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