GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Die GameStop-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 27,38 USD abwärts. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 27,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 213'769 GameStop-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,30 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 53,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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