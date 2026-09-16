GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 21,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 21,79 USD. Mit einem Wert von 21,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187'997 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 24,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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