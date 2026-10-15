Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9276 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’000 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Nachmittag zu

GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Nachmittag zu

Die Aktie von GameStop zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

GameStop
23.13 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Bei 27,78 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 26,75 USD. Zuletzt wurden via New York 302'530 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,20 USD erreichte der Titel am 14.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,71 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 52,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten