GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Nachmittag zu

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Bei 27,78 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 26,75 USD. Zuletzt wurden via New York 302'530 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,20 USD erreichte der Titel am 14.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,71 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 52,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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