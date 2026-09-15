GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 21,27 USD. Bei 21,14 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,50 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 279'726 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 16,34 Prozent wieder erreichen.

Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 972.20 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 790.20 Mio. USD.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,80 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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