GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 21,24 USD abwärts. In der Spitze büsste die GameStop-Aktie bis auf 21,20 USD ein. Bei 21,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 102'576 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,10 Prozent hinzugewinnen. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 16,20 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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