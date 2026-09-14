GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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14.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend gefragt
Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 21,61 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 21,61 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 21,76 USD. Bei 21,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 394'847 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 24,90 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2026 auf bis zu 17,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
GameStop gewährte am 08.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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