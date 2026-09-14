GameStop Aktie News: GameStop fällt am Nachmittag

Die GameStop-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 21,05 USD abwärts. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,75 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,00 USD. Zuletzt wurden via New York 118'612 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,22 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 15,46 Prozent sinken.

Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 972.20 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 790.20 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,80 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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