GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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14.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 18,76 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 18,76 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 18,78 USD. Bei 18,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 339'099 GameStop-Aktien.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 26,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 30,49 Prozent niedriger. Am 13.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 02.06.2026. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,05 Prozent auf 835.30 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,30 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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