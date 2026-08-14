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14.08.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag im Minus

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag im Minus

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 18,52 USD.

GameStop
15.04 CHF -0.45%
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Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 18,52 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 18,44 USD. Bei 18,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 122'484 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Gewinne von 45,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,33 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 1,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 835.30 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 732.40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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