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13.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 26,20 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 26,20 USD. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 26,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 481'334 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD an. 8,02 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 47,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972.20 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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