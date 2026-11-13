GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 26,29 USD zu. Bei 26,47 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 212'232 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,65 Prozent. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD im Vergleich zu 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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