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13.10.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit positiven Vorzeichen

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,44 USD.

GameStop
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Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,47 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,10 USD. Zuletzt wurden via New York 668'719 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,11 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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GameStop am 13.10.2026

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