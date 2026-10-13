GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag nahezu unverändert

Bei der GameStop-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 27,25 USD. Bei 27,42 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 26,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 USD. Bisher wurden via New York 173'730 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 27,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 0,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 53,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -18,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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