GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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13.08.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 18,46 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 18,46 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 18,33 USD. Bei 18,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124'102 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,99 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 31,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2026 auf bis zu 18,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 02.06.2026 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 835.30 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 732.40 Mio. USD umsetzen können.
Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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