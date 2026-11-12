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12.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Minusbereich
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,32 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 25,32 USD. Bei 24,86 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,29 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 235'699 Aktien.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 42,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 790.20 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 972.20 Mio. USD umsetzen können.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,48 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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