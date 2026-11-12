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12.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 25,10 USD.
Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 25,10 USD ab. Die GameStop-Aktie sank bis auf 24,96 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93'289 GameStop-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 11,31 Prozent niedriger. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 41,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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