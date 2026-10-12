GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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12.10.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,80 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,80 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 26,21 USD. Zuletzt wechselten via New York 706'402 GameStop-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2026 auf bis zu 27,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2026 auf bis zu 17,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 08.09.2026 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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