GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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12.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 26,40 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,40 USD. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 25,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 286'814 GameStop-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2026 bei 26,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 1,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 32,59 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 08.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,80 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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