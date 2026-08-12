GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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12.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 18,58 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 18,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 18,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,75 USD. Zuletzt wurden via New York 351'527 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 45,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,44 USD fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 0,75 Prozent wieder erreichen.
Am 02.06.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,09 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 835.30 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GameStop einen Umsatz von 732.40 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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