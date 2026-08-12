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12.08.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Mittwochnachmittag

GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 18,54 USD.

GameStop
14.99 CHF -2.44%
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Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 18,54 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 18,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 18,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 149'103 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (18,44 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 732.40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 835.30 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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