GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die GameStop-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,31 USD abwärts. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,21 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 235'293 GameStop-Aktien.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 11,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 29,69 Prozent Luft nach unten.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,48 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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