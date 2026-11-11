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11.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag fester
Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 25,46 USD zu.
Das Papier von GameStop konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 25,46 USD. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 25,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'873 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,15 Prozent. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,11 Prozent.
Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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