GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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11.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 20,95 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 20,95 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 21,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 732'483 GameStop-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,83 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.
GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD im Vergleich zu 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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