GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag fester

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 21,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 21,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,01 USD. Bisher wurden heute 436'117 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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