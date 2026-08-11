GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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11.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend mit Kursverlusten
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,74 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 18,74 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,58 USD nach. Bei 18,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 335'699 GameStop-Aktien.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2026 (18,55 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 835.30 Mio. USD im Vergleich zu 732.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,30 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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