GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 18,78 USD zeigte sich die GameStop-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 18,88 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 18,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,69 USD. Bisher wurden via New York 157'090 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2026 (18,55 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,25 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 835.30 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Am 09.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,30 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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