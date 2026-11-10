GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 25,26 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 25,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 251'688 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,03 Prozent hinzugewinnen. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,31 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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