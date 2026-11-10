GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die GameStop-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,34 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 25,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81'383 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 42,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 790.20 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972.20 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 09.12.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,48 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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