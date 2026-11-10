|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,34 USD abwärts.
Die GameStop-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,34 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 25,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81'383 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 42,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 790.20 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972.20 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 09.12.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,48 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
10.11.26
|GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.08.26
|Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.